Porto Alegre deve receber 20 mil pessoas para evento de educação

Será o maior evento de educação da região Sul do País. É assim que classifica o superintendente do Sesi-RS, Juliano Colombo, sobre a Mostra Sesi [email protected] ência, que reunirá 20 mil pessoas no Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre, na semana que vem, nos dias 5 e 6 de outubro.

A programação do evento, cuja entrada é gratuita, contará com palestras, oficinas e exposições de 175 projetos desenvolvidos por estudantes das escolas do Sesi, das turmas do EJA e do programa de Contraturno. O público-alvo são pessoas interessadas no tema, professores e alunos de todo o Rio Grande do Sul. Haverá, ainda, algumas atrações com transmissão online.

O Sesi atua na formação de jovens e adultos focada em capacitação profissional, dando prioridade aos filhos dos trabalhadores da indústria. A partir deste envolvimento, começou a promover a mostra em 2018, mas o evento ficou suspenso em 2020 devido à pandemia e ocorreu de forma virtual em 2021.

Para Colombo, é necessário subir o tom do debate sobre educação, pois ele prevê que em 10 anos faltarão profissionais qualificados para atuarem no mercado. “Não é algo que se resolve no curto prazo. Precisa ser pensado como projeto de estado”, acredita.

A gerente de Educação do Sesi, Sônia Bier, diz que um dos objetivos da quarta edição do [email protected] ência é mostrar que é possível fazer uma educação diferente. “Serão dois dias para inspirar”, adianta.

Entre os palestrantes, estão o jornalista Mia Couto, a fundadora da Mastertech, escola de pensamento digital, Camila Achutti, e o filósofo e educador colombiano, Bernardo Toro. Inscrições podem ser realizadas pelo site sesicomciencia.com.br.

A atividade foi divulgada durante visita ao Jornal do Comércio nesta terça-feira, quando o diretor de Operações, Giovanni Tumelero, recebeu Colombo, Sônia e Rubens D'Agostini, do Marketing do Sesi.