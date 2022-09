Ufrgs divulga edital do vestibular 2023, que ocorrerá em dois dias de janeiro

A Comissão Permanente de Seleção (Coperse) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) divulgou, nesta segunda-feira (26), o edital do concurso vestibular de 2023. São oferecidas 4.008 vagas em 94 opções de cursos de graduação da instituição de ensino. As inscrições serão recebidas a partir do dia 10 de outubro até o dia 10 de novembro, exclusivamente pelo site vestibular.ufrgs.br. As provas serão aplicadas nos dias 14 e 15 de janeiro de 2023, nas cidades de Porto Alegre, Bento Gonçalves, Canoas, Gravataí, Imbé, Novo Hamburgo e Tramandaí.

Como na edição de anterior, serão dois dias de provas, com prazo de 5h30min em cada dia. As provas serão as seguintes: 14 de janeiro: História, Língua Portuguesa, Literatura em Língua Portuguesa, Matemática e Redação. No dia 15 de janeiro, é a vez dos testes de Biologia, Física, Geografia, Língua Estrangeira Moderna e Química - são 15 questões para cada prova de múltipla escolha. As leituras obrigatórias da prova de Literatura estão disponíveis no site do vestibular. A aplicação das provas será no período vespertino, com os portões sendo fechados às 14h - uma hora antes da edição anterior do concurso vestibular 2022. Os candidatos sabatistas (guardadores de sábado por convicção religiosa) poderão solicitar o horário especial para o primeiro dia de provas.

No edital, estão as informações gerais sobre o processo seletivo, incluindo a distribuição das vagas, os critérios para ingresso e os detalhes da aplicação das provas. Uma novidade neste ano é a inclusão do curso de “Ciências Biológicas: ênfases em Biologia Marinha e Costeira e em Gestão Ambiental Marinha e Costeira” (Biomar), que contava anteriormente com seleção específica. São oferecidas 28 vagas via vestibular nessa graduação. As provas de habilitação específica do curso de Música serão realizadas de forma remota, entre 17 e 21 de novembro, conforme as informações já divulgadas no site do Instituto de Artes. No momento da inscrição, o candidato deve optar por uma das modalidades de ingresso, que pode ser acesso universal (para a ampla concorrência) ou ações afirmativas (reserva de vagas por cotas).

As modalidades de reserva de vagas se destinam exclusivamente a estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escola pública. Dentro do grupo de ações afirmativas há vagas específicas de acordo com critérios de renda, étnicos-racial e de pessoa com deficiência. No edital, estão detalhadas as documentações comprobatórias de cada modalidade de ação afirmativa. Há, ainda, informações detalhadas no portal ingresso. É muito importante que o candidato confira sua modalidade antes de realizar a inscrição, pois a não comprovação leva à perda da vaga. No Portal Ingresso há um simulador de cotas.