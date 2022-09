Motoristas da Uber reclamam de estacionamento e tempo de espera no Aeroporto

A Fraport, concessionária que administra o Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, vem implementando uma série de mudanças nos últimos meses para melhorar a circulação dos carros de aplicativos que atendem os passageiros do terminal. Entre as alterações, estão a criação de áreas determinadas para embarcar nos veículos de app e um local específico para que os motoristas aguardem as chamadas dos viajantes, esta última a partir de uma parceria com a Uber. As medidas, no entanto, têm gerado mais custos aos passageiros e situações delicadas aos profissionais.

Além disso, foi instalada uma cancela na entrada e saída dos acessos ao embarque e desembarque no complexo, com tempo livre de 10 minutos sem cobrança. Excedido esse período, é cobrado o valor de R$ 20,00 a cada 10 minutos. Mais recentemente, os passageiros que chamam carro ao chegar de viagem começaram a pagar R$ 1,79, a chamada Taxa Aeroporto.

Apesar das alterações buscarem a melhoria no fluxo de veículos, os motoristas da Uber têm suas críticas. Os parceiros da empresa reclamam da ‘fila virtual’ criada pelo app para que aguardem pelas chamadas e também do estacionamento para esperar as corridas, localizado junto ao antigo terminal. Outra queixa diz respeito aos ‘clandestinos’, que não são cadastrados na plataforma mas, além de ficarem no estacionamento, pegam as chamadas que entram.

“Quando a Uber chama para buscar um passageiro, vamos até o ponto e muitas vezes não tem ninguém lá. A gente roda 1,3 km para sair do ponto que a Uber colocou para nós no estacionamento, chegar lá e não ter ninguém. Isso tem que ser feito em 10 minutos por causa do tempo da cancela”, diz Claudinei Rodrigues da Silva. Além de percorrer 2,6 km saindo do estacionamento e retornando sem ter feito uma corrida, rodando de graça, Silva diz que na volta o motorista perde o lugar na fila de espera. “Nesse ponto, a plataforma está pecando, acho que a logística do sistema de TI da Uber não está funcionando”, avalia.

O parceiro do app diz que muitos clientes ainda não sabem onde ficam as áreas de embarque, os chamados pick ups, que identificam onde a pessoa deve aguardar para embarcar no carro. “Precisamos mandar mensagem para o cliente porque a Uber não avisa que tem um ponto específico. Os passageiros não têm conhecimento desses locais, só sabem que tem o terminal 1, no primeiro andar, ou o 2, no segundo piso”, reclama. Antigamente, havia marcações no piso desde a área de desembarque.

Placa identifica onde os passageiros devem embarcar nos carros da Uber. Foto: Luciane Medeiros/Especial/JC

No caso da Uber, há uma placa no primeiro piso com a logomarca da empresa, em frente à porta 1, identificando onde o passageiro deve aguardar quando chamar um carro. Mais adiante, próximo à placa 2, uma placa sinaliza o local de embarque nos demais veículos de aplicativos.

Na manhã de quinta-feira (22), quando a reportagem do Jornal do Comércio foi até o local, cerca de 80 carros estavam no estacionamento na expectativa de receber um chamado, e vários motoristas reclamaram do local. Alex Passos, que também trabalha pela Uber, critica as condições oferecidas para quem fica no estacionamento destinado aos parceiros da empresa - ou melhor, a falta de condições. “A Uber implementou um sistema, simplesmente nos colocou aqui como gado trancado num cercadinho. É um sistema que não funciona, colocou o povo sob pressão, todo mundo junto. Não tem corrida, não adota um sistema de valor decente para a gente trabalhar no aeroporto”, pontua.

Passos também se queixa dos motoristas que não estão no estacionamento e acabam pegando as chamadas de quem aguarda horas no local. Foi o caso da reportagem do JC que, ao retornar do aeroporto, acabou sendo atendida por um carro que não estava na fila virtual do app. O motorista, que pediu para não se identificar, havia deixado um passageiro na área de desembarque, o piso 2 do terminal, quando recebeu a chamada. “Em uma manhã, já fiz R$ 140,00, enquanto muitos dos que estão ali esperando vão passar o turno todo e receber só R$ 40,00”, compara.

“Não temos nenhum banco para sentar, está ventando, não tem nenhuma cobertura para nos resguardarmos. A gente tem que ficar sentado dentro do carro com sol ou chuva, isso é horrível para nós que somos motoristas”, se queixa Jorge dos Santos.

A higiene do banheiro existente na área para os parceiros do Uber é outro alvo de reclamação. São dois banheiros no estacionamento, sendo que, segundo os motoristas ouvidos pela reportagem, em torno de 300 pessoas circulam no local por dia e a limpeza é feita apenas duas vezes, uma em cada turno.

Iuri Hertgoz faz outra colocação: a falta de acessibilidade para pessoas com deficiência. O motorista, que caminha com auxílio de muleta, conta que, além dele, outros dois parceiros da empresa atuam na área e têm deficiência. “Já falamos com a Fraport para colocar uma vaga para deficientes. Se a pessoa cair da escada se machuca”, exemplifica o motorista, que se acidentou durante o horário de trabalho.

O que dizem as empresas sobre as reclamações dos motoristas

Em nota, a Uber informou que oferece uma plataforma tecnológica que conecta usuários em busca de soluções de mobilidade com parceiros interessados em oferecer essas soluções. “Usamos a tecnologia para otimizar os serviços de mobilidade disponíveis ajudando a mover pessoas e coisas, gerando oportunidades de locomoção e de renda”, diz o texto encaminhado à reportagem.

Sobre o estacionamento para os motoristas parceiros da Uber, a empresa diz que está disponível um bolsão de estacionamento para que eles possam aguardar pelos chamados de viagem através de uma fila virtual. No momento em que o motorista recebe uma solicitação, ele é automaticamente encaminhado para buscar o seu passageiro no meio-fio. Caso o usuário cancele a viagem enquanto o motorista parceiro se dirige até o local, ou até mesmo quando ele já está aguardando o embarque, ele não perde o lugar na fila.

No caso dos motoristas que não estão aguardando no estacionamento mas acabam sendo acionados para atender a uma chamada, a empresa explica que o sistema é automático e que há a preferência para os parceiros que estão desembarcando algum usuário por lá.

Em relação à taxa, a Uber explica que, conforme previsto nos Termos Gerais de Uso da plataforma, quando há operação especial em aeroportos, taxas extras podem ser aplicadas com o intuito de tornar possível financiar a operação e a manutenção dos bolsões de estacionamento, pontos de espera e do embarque/desembarque dos usuários. O valor da taxa é integralmente utilizado para a manutenção desses locais.

“Os usuários da plataforma que solicitam viagens a partir do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, contam com um espaço dedicado no meio-fio para iniciar viagens por meio da plataforma da Uber. O ponto de embarque exclusivo da Uber fica no piso 1, próximo ao desembarque internacional. Assim que o usuário solicita uma viagem, o aplicativo informa a localização de onde o embarque deve ser feito e também há sinalizações dentro do aeroporto direcionando para o local”, informa a Uber.

Já a Fraport, concessionária que administra o aeroporto, diz que um espaço para os motoristas aguardarem a corrida facilita tanto para os motoristas quanto para os passageiros. “É uma experiência melhor para ambos os lados. Sobre a taxa, é uma ação já utilizada em outros aeroportos, bem como em eventos de grande porte pelo País, como contrapartida pela parceria comercial entre empresa e a Uber”, informa a concessionária.