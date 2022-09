Rio Grande do Sul pode ter temporais, granizo e ventos de até 60 km/h neste domingo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerte para a possibilidade de chuvas de intensidade moderada a forte neste domingo (25) no Rio Grande do Sul. A chuva pode vir acompanhada de granizo e rajadas de vento entre 40 Km/h e 60 Km/h em áreas isoladas do Norte do Estado e no Sul e Oeste de Santa Catarina.

O domingo teve temperatura mínima de 4,4°C em São José dos Ausentes e máxima de 25,5°C em Uruguaiana. Em Porto Alegre, o dia começou com mínima de 12,2°C e a máxima ficou em 23,9°C.

A previsão da MetSul Meteorologia para a semana é de umidade, variação de nuvens e temperatura mais alta em relação aos últimos dias. As mínimas ficarão ao redor e um pouco acima de 10°C na maioria das regiões. Ainda faz um pouco de frio nos pontos de maior altitude. Durante a tarde, o tempo firma com a presença do sol e a temperatura sobe com certo abafamento na Metade Oeste e máxima em torno de 28°C. Não se afasta a ocorrência de chuva isolada e passageira nas áreas próximas a Santa Catarina à tarde.

Para Porto Alegre, a MetSul prevê que a segunda-feira irá começar com nuvens e temperatura mais amena. Durante a tarde, o sol predomina com expectativa de temperatura típica de primavera. A temperatura deve oscilar entre 13°C e 26°C nesta segunda na Capital.