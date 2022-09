DNIT decreta situação de emergência na ponte internacional de Uruguaiana

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) decretou, nesta sexta-feira (23), situação de emergência da ponte que separa Brasil e Argentina, em Uruguaiana, localizada no km 725 da BR-290/RS. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União. A partir do decreto, que pode se estender por seis meses, o DNIT tem autorização para realizar a contratação dos serviços.

Enquanto o problema não for resolvido, os carros que passam pela região precisam trafegar a 20 km/h, com espaçamento de 100 metros entre eles. A travessia está operando em meia pista no sistema de "PARE e SIGA", desde que foi detectado um rompimento de uma das vigas na ponte, o tráfego segue liberado a cada 30 minutos por sentido.