Manhã fria, tarde quente e noite gelada: as complicações à saúde causadas por variações no termômetro

Marcada por suas cores e pelas temperaturas mais amenas, a primavera iniciou oficialmente às 22h04min desta quinta-feira (22). Período intermediário entre o frio do inverno e o calor do verão, a estação é a favorita de muitos gaúchos, justamente por esta condição menos intensa nas temperaturas. Mas nem tudo são flores. É justamente na primavera que nos deparamos com as variações mais bruscas nos termômetros, que podem resultar em diversos empecilhos à saúde e ao dia-a-dia da população. Alergias, coriza, congestões, ‘pigarrinhos’ na garganta; todas são irritações características do período.

Os gaúchos atravessaram um inverno complicado neste ano. O frio foi intenso, mas as variações térmicas que ocorreram de um dia para outro ou, até mesmo, num período de poucas horas, foram bem marcantes em 2022. Não há como esquecer daqueles dias em que o sol e o calor de mais de 30ºC predominaram e, no dia seguinte, as temperaturas baixaram abruptamente, para algo em torno de 10ºC. Ou quando essas variações de quase 20ºC ocorreram no mesmo dia. Haja saúde! Agora, na estação das flores, essas oscilações tendem a continuar. A fim de prevenir possíveis problemas de saúde característicos da primavera, a médica otorrinolaringologista do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Camila Meotti, explica as complicações e formas de prevenções.

Camila explica que estas variações repentinas de temperatura podem alterar o funcionamento das vias aéreas, que são responsáveis por várias funções do corpo. “Como a gente tá agora entrando na primavera, que é a transição entre inverno e verão, é comum termos, no mesmo dia, frio, calor, sol e chuva, além da polinização. Então, o que se sabe: tudo que foge da média de temperatura do nosso corpo pode alterar as funções básicas das vias aéreas, que são de aquecimento, umidade e de limpeza”, afirma a médica.

Camila destaca também que as complicações causadas pelas variações de temperatura atingem, especialmente, pessoas com rinite alérgica e outros problemas parecidos, mas que estes não são os únicos impactados. “O resfriamento causa coriza, congestão, principalmente por irritação pelo frio. E não necessariamente em quem tem rinite alérgica, uma pessoa sem essa complicação pode apresentar esses sintomas só por irritação das mudanças de temperatura”, explica Camila. "As variações de temperatura aumentam as viroses respiratórias e principalmente exacerbam as doenças alérgicas em pacientes que tenham problemas de via aérea inferior, como asma e enfisema. Então, tanto doenças virais, agudas, quanto doenças crônicas, podem ser exacerbadas pelas mudanças de temperatura", conclui a médica.

Entre os cuidados e prevenções às alergias e distúrbios característicos da primavera, a otorrinolaringologista destaca a hidratação. "A primeira coisa é manter sempre uma hidratação adequada, que é feita de duas formas: lavagem nasal com soro fisiológico, idealmente feita de forma rotineira – principalmente para quem tem algum problema de via aérea, como rinite alérgica -, e beber muita água, que vai fluidificar aquela secreção que se forma nas alterações de temperaturas, principalmente do calor para o frio, que acaba trancando o nariz, causando aquele ‘pigarrinho’ na garganta. A fluidificação da secreção ajuda demais na hora dos sintomas”, explica Camila.

Camila destaca, ainda, que é necessário prestar atenção com o ar-condicionado, que, se colocado em temperaturas muito baixas, pode influenciar em mais complicações à saúde. “Outra coisa importante para quando a temperatura começa a esquentar um pouco mais: não achar que está tudo bem e abusar do ar condicionado. Isso acontece muito, começa a esquentar e (as pessoas) colocam o ar condicionado bem frio, em 18ºC, ou 19ºC, e às vezes é pior para a pessoa. O ideal é manter uma temperatura ambiente, de 22ºC ou 23ºC, e não diminuir além disso”, afirma a médica.

Outra coisa bem básica, mas importante, que a médica aconselha: escolher roupas mais versáteis, para não passar frio nem calor durante o dia.

Entenda porque ocorrem oscilações bruscas de temperatura na primavera

A meteorologista e Head de Projetos Governamentais na Climatempo, Cátia Valente, explica o que influencia nestas grandes variações de temperatura. A meteorologista explica que as oscilações no termômetro ocorrem, principalmente, na primeira metade da primavera. “Essas características de oscilação, de ventos, normalmente acontecem na primeira metade da primavera, porque nós estamos saindo de um período mais frio e ‘adicionando' temperaturas mais elevadas. Assim, as massas de ar frio ainda passam e, associado a isso, tem a entrada de ar mais quente, que vem do Brasil Central”, explica Valente.

Cátia ainda destaca a ocorrência de fortes ventos, também característica da primavera, e o chamado ‘efeito cebola’. “Essas diferenças de temperatura é que favorecem a condição de vento. Isso favorece a condição da manhã ser fria e, à medida que o dia vai passando, tem a presença do sol, e temos aquele ‘efeito cebola’: de manhã tá de casaco, de tarde tira o casaco e, no fim do dia, põe o casaco de novo. É justamente por isso: o sol aquece bastante e, quando vai embora, rapidamente vem aquela condição do friozinho, porque ainda é uma estação fria no início. Isso é um padrão bem normal de primavera aqui no Rio Grande do Sul”, explica Cátia.

A meteorologista ainda destaca que, neste ano, estamos atravessando o fenômeno climático La Niña, responsável por resfriar as águas do oceano Pacífico e induzir menores temperaturas no Brasil. Quanto às variações bruscas de temperatura, Cátia explica que o La Niña “influencia em temperaturas mais baixas, mas não necessariamente em maiores oscilações. Ou seja, as variações se mantêm, no entanto, mais frias”.

Cuidados para diminuir os problemas causados pelas variações de temperatura:

- Beber bastante água e monitorar a quantidade diária ingerida;

- Fazer lavagem nasal com soro fisiológico rotineiramente;

- Manter o ar-condicionado em temperaturas amenas (entre 22ºC e 23ºC, sem baixar muito além disso);

- Optar por roupas mais versáteis, tanto para o frio quanto para o calor

- Manter os ambientes arejados para evitar complicações de doenças virais;

- Manter a caderneta de vacinação em dia.