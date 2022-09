Unisinos Conecta tem inscrições abertas para que estudantes vivenciem a universidade antes de ingressar

O Unisinos Conecta, um dos maiores eventos universitários do Estado, ocorre na próxima semana, nos dias 27 e 28 de setembro. O encontro possibilita que os participantes vivenciem a universidade antes mesmo de iniciar a graduação. Esse é o momento para conhecer as áreas de interesse e os cursos por meio de atividades presenciais nos campi São Leopoldo e Porto Alegre.

Em São Leopoldo, as atividades acontecem na manhã e tarde de terça-feira (27), onde será possível realizar um tour interativo pelo campus, participar de oficinas das áreas de conhecimento, interagir nos espaços de experiência, que contará com a presença de professores e coordenadores dos cursos, e conversar com especialistas sobre orientação profissional e carreira. O Unisinos Conecta também proporcionará uma cabine do metaverso, onde os estudantes terão uma imersão no mundo virtual.

Já na quarta (28), o evento estará concentrado no Campus Porto Alegre, com as mesmas atividades de São Leopoldo, mas realizado somente pela manhã. Isso porque, durante a tarde, ocorrerá o Conecta Talks no Teatro Unisinos. Convidados vão contar histórias inspiradoras e transformadoras que fazem a diferença na sociedade.

Entre eles, estão o professor Noslen, dono do maior canal de educação do Brasil e de ensino da língua portuguesa no Youtube; Guilhermina Abreu, empreendedora social, cofundadora e CEO do Embaixadores da Educação; Christian Gonzatti, criador da Diversidade Nerd e autor do livro Pode um LGBTQIA+ Ser Super-Herói no Brasil?; e Victor Freiberg, empreendedor social, cofundador e CEO do Clube Social Pertence.