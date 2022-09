Sinduscon/RS conquista TOP de Marketing 2022 na categoria cultura com restauração do Monumento ao Laçador

Com o case “Projeto Construção Cultural Resgate do Patrimônio Histórico - Restauro do Monumento ao Laçador”, o Sindicato das Empresas da Construção Civil (Sinduscon/RS) é vencedor do Top de Marketing ADVB/RS 2022, na categoria Cultura. A solenidade oficial de entrega dos troféus será no dia 10 de novembro, na Sogipa.

O projeto Construção Cultural do Sinduscon/RS já foi responsável também pela restauração de mais de 30 esculturas e monumentos do Parque da Redenção como O Gaúcho Oriental e o Chafariz Oriental do Recanto Europeu. “Pela segunda vez somos premiados pela iniciativa da ADVB, com este projeto que busca fazer a diferença especialmente em um País onde iniciativas deste caráter são mais do que bem-vindas, são imperativas”, destacou o coordenador do projeto Construção Cultural do Sinduscon/RS, Zalmir Chwartzmann.

O projeto de restauro do Monumento ao Laçador teve início em 2016, quando foram identificadas fissuras e rachaduras na estátua. Em 28 setembro de 2021, o monumento foi retirado da avenida dos Estados, dando início a sua restauração e, retornando ao sítio em 11 de janeiro de 2022. O processo de restauração do monumento foi viabilizado através do programa Pró Cultura - Lei de Incentivo à Cultura, do governo do Estado. Além do Sinduscon/RS, a iniciativa de restauração do Laçador reuniu a Associação Sul Riograndense da Construção Civil e a prefeitura de Porto Alegre. O projeto teve ainda o patrocínio da Gerdau e da Sulgás e contou com o apoio do Ministério Público do Rio Grande do Sul, da JOG Andaimes, Elevato e Phorbis Empreendimentos Imobiliários.