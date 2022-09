Susepe inaugura a nova sede da 10ª Delegacia Penitenciária Regional em Porto Alegre

A 10ª Delegacia Penitenciária Regional (DPR) da Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) inaugurou, na última quinta-feira (22), a nova sede do órgão em Porto Alegre. A DPR é responsável pela gestão de nove unidades prisionais na capital e na Região Metropolitana, além de um centro de custódia hospitalar de apenados.

É a primeira vez que a 10ª DPR contará com espaço exclusivo. Até então, as operações ocorriam em salas do Instituto Psiquiátrico Forense, em Porto Alegre. O novo espaço, de 500 m², localizado no bairro São Geraldo, no Quarto Distrito em Porto Alegre, possibilitará o funcionamento da delegacia, bem como para a coordenação operacional do Grupo de Intervenção Rápida da 10ª Região (GIR-10), atuando como uma base de treinamento e mobilização para os agentes.

Para a estruturação da sede, foram recebidas doações de recursos do Judiciário, do Ministério Público e de empresas, sem ônus para o Estado. A obra foi totalmente feita utilizando mão de obra prisional, que é um dos eixos do tratamento penal preconizado pela SJSPS e pela Susepe.