Prêmio ARI de Jornalismo é lançado com duas novidades

O tradicional Prêmio ARI Banrisul de Jornalismo lançou sua 64ª edição com duas novidades. Agora, profissionais que atuam fora do Rio Grande do Sul ou do Brasil poderão se inscrever na distinção e haverá a categoria especial dos 250 anos de Porto Alegre.

Conforme o presidente da ARI, José Nunes, o prêmio celebra os 87 anos da associação. A intenção é bater o recorde de 300 inscrições de 2021. "Qualquer jornalista pode vencer, mas tem que participar", ressaltou Nunes, sobre as 13 categorias, que incluem ainda oportunidades para universitários e assessorias de imprensa.

Entre os tipos de trabalhos aptos a concorrer, estão: reportagem impressa; reportagem econômica; reportagem cultural; reportagem esportiva; reportagem em áudio; reportagem em vídeo; reportagem web; arte; fotojornalismo; charge; crônica; reportagem 250 anos Porto Alegre; e reportagem nacional.

Durante o evento, foi lembrado o centenário do rádio, tema do discurso do jornalista Cid Martins. Ele já conquistou 10 primeiros lugares do Prêmio ARI. Outra profissional multivencedora, Joana Colussi, que atualmente mora nos Estados Unidos, testemunhou sobre a importância da iniciativa. A secretária de comunicação do Rio Grande do Sul, Zete Padilha, compareceu ao lançamento.

O regulamento está no site premioaridejornalismo.com.br. A revelação dos premiados será no dia 16 de dezembro.

Como se inscrever

Ser jornalista registrado associado da ARI, em dia com suas obrigações sociais, ou profissional não-sócio mediante pagamento de taxa de inscrição especial no valor de R$ 300,00.