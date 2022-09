Mercado Público terá exposição de orquídeas a partir da próxima semana

O Mercado Público de Porto Alegre receberá, entre os dias 29 de setembro e 1° de outubro, a Exposição de Orquídeas, dentro do calendário dos 250 anos da Capital, com mais de 50 expositores. Ao longo de três dias, o Círculo Gaúcho de Orquidófilos montará um grande jardim com centenas de plantas no espaço de eventos, localizado no térreo do Mercado.

A mostra terá também workshops, comercialização de orquídeas e palestras. A entrada será gratuita. Além da venda de plantas e insumos, os visitantes receberão instruções sobre o manejo mais adequado para cada tipo de orquídea que encontrarem por lá, diretamente dos expositores e em workshops ministrados pelo coordenador da exposição, Hélio Marodin.

“Uma orquídea, recebendo o cuidado adequado, pode durar para sempre, ao contrário da maior parte das flores. Nos workshops, vamos orientar os visitantes desde o plantio ao manejo diário específico para cada tipo”, explica Marodin.

Os expositores que participarão da mostra são de diferentes regiões do Estado. Eles participarão de campeonatos em 52 categorias, trazendo a Porto Alegre algumas de suas mais belas espécies. Estarão em avaliação genética, beleza, forma e cor, entre outras qualidades.

A diversificada cartela de cores que marcam as orquídeas é atração confirmada, com flores que vão da cor branca à negra, assegura a presidente do Círculo Gaúcho de Orquidófilos, Lurdes Piva. “A Fredclarkeara after dark é considerada uma das 10 mais raras no mundo e estará presente em nossa exposição”, ressalta Lurdes.

Os produtores e apreciadores de orquídeas que estão no Mercado Público ao longo destes três dias também desenvolvem, além de um hobby, uma atividade econômica. Vice-presidente do Círculo, Carlos Chiaradia estima que apenas na área rural de Porto Alegre sejam cultivadas comercialmente mais de 400 mil orquídeas.

Entre as curiosidades sobre a flor, os organizadores destacam que orquídeas podem ser encontradas em quase todo o planeta – exceto nos polos. O Rio Grande do Sul, por exemplo, tem diversas espécies únicas e características do Estado. Uma das mais famosas é a Cattleya Intermedia, orquídea gaúcha com presença garantida no evento.

Confira a programação da Exposição de Orquídeas

Palestras

29/9

15h30: Nutrição e Biotecnologia Vegetal, com Ricardo S. Pereyron Mocellin

1º/10

10h30: Como (não) matar uma Phalaenopsis, com Luiz Lichtenstein

14h30: A Cattleya intermedia, com Paulo Theisen

Workshops

Com Hélio Marodin, coordenador da exposição

30/9

10h: Plantio e replantio

14h: Fertilização das orquídeas

16h: Pragas e doenças, defensivos e prevenção

1º/10

9h: Manejo de água, luz e vento

15h: tipos de orquídeas: terrestres, epífitas e rupícolas