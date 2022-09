Expectativa é de 130 mil pessoas no último dia do Acampamento Farroupilha

O 20 de Setembro, popular Dia do Gaúcho, marca também o último dia de atividades do Acampamento Farroupilha no Parque Harmonia, em Porto Alegre. A expectativa, durante o feriado, é que cerca de 130 mil pessoas visitem o local, conforme a prefeitura da cidade. As atividades começaram no dia 1 de setembro, e a cerimônia de abertura ocorreu no dia 7. O público total estimado é de 1,4 milhão de pessoas durante todo o evento.