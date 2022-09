Parque da Redenção faz 87 anos

Na véspera do aniversário de 87 anos da Redenção, a natureza presenteou um dos mais queridos espaços de lazer dos porto-alegrenses com um domingo ensolarado e de temperatura agradável. Em sua extensa área verde tem 37,51 hectares, o logradouro recebe atualmente uma média de 1 milhão de pessoas ao mês.

Neste final de semana especial, a população aproveitou o clima favorável para confraternizar entre bandeiras de campanhas políticas, bancas de artesanato e carrinhos de guloseimas.

Uma das fiéis frequentadoras, a médica Clarissa Fidelis, 28 anos, conta que costuma se encontrar com a família nas proximidades do Monumento ao Expedicionário sempre que pode.

“É uma rotina que carrego desde criança, quando vinha com a minha mãe e meu irmão. Agora sigo a tradição, acompanhada do meu namorado e dos meus cachorros”, conta.

Mas mesmo quem não nasceu em Porto Alegre se rende ao às delícias dos domingos no parque. Nascida em Rondônia, a psicóloga Sabrina Fernanda Rodrigues Adão, 32 anos, mudou-se pro Rio Grande do Sul em 2016 e, desde então, busca o contato com a natureza entre as quase 10 mil árvores do local.

“Moro aqui desde 2016 e já me sinto pertencente ao lugar. Trago meu filho, Heitor, desde bebê. Hoje ele está com 2 anos e 4 meses e adora estas oportunidades de se divertir”, ressalta Sabrina.

Além de um ótimo passeio, o parque pode ser uma excelente oportunidade para se comprar peças de antiguidade, artesanatos, roupas e até obras de arte. Detentor do box número 01 do Brique da Redenção, o artista plástico George Pinto, 66 anos, expõe seus trabalhos no local há mais de quarto décadas.

“Este contato com as pessoas me traz muita gratificação. Tem gente que já comprou peças minhas há tempos e que volta para adquirir outras”, celebra o expositor.

De acordo com Roberto Jakubaszko, representante do Conselho de Usuários do Parque, a área primeiramente chamada de chamada de Potreiro da Várzea ou Campos da Várzea do Portão, foi doada à capital gaúcha pelo então governador Paulo José da Silva Gama, sendo inicialmente chamada de Potreiro da Várzea ou Campos da Várzea do Portão.

“Para comemorar a data, convidamos vereadores que são candidatos para o cargo de deputado estadual a se reunirem com a população para debatermos o presente e o futuro da Rendenção. A ação ocorre amanhã (segunda-feira, 19), na avenida João Pessoa 1.110”, convoca Jakubaszko.