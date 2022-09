Semana Farroupilha atrai visitantes para o Parque da Harmonia

O Parque Harmonia, tradicional palco de celebração da Revolta Farroupilha de 1845, atraiu um bom público na tarde deste sábado (17). Com sol e temperaturas agradáveis, os visitantes aproveitaram para passear com a família e amigos, assar e/ou comer os clássicos churrascos que ocorrem aos montes no local e celebrar a cultura tradicional gaúcha.

Mais do que uma guerra contra a Coroa, o 20 de setembro é um símbolo da tradição deste povo gauchesco e desta terra do Sul do Brasil. Seja através do próprio churrasco, seja pelas vestimentas dos pilchados com bombacha, bota, lenço vermelho e chapéu, seja através da música gauchesca.

O acampamento de 2022 marca o reencontro dos tradicionalistas com o Harmonia, após dois anos de pandemia. “Acampamos há 15 anos no Acampamento Farroupilha. Temos uma alegria fantástica de poder reencontrar os amigos e continuar uma coisa que a gente vinha fazendo, que é o tradicionalismo, a amizade e o cultivo das nossas tradições junto com a família, filhos, netos e todos os amigos. A memória do tradicionalismo deve ser preservada sempre, mas agora (durante a Semana Farroupilha), a gente reativa essa força para poder nos apresentar com mais dignidade e ensinar para os filhos e para os netos” disse Walter José dos Santos, de Santiago, patrono do Piquete dos Xucros.

Além de gaúchos da Capital, do interior, do litoral e de diversas partes do Rio Grande do Sul, o acampamento também é espaço para apresentar a cultura gaúcha para pessoas de fora do Estado e até mesmo de fora do Brasil.

“O último ano não foi comemoração por causa da pandemia. É bem interessante para nós. A gente conhece essa cultura de churrasco, bombacha e chimarrão, mas nessa intensidade a gente não tinha visto ainda. É muito interessante. Tem bastante decentes alemães por aqui também, é bom de ver isso, temos esse orgulho. A carne daqui é muito boa, adoramos provar e adoramos ver também todas as ferramentas, as facas, tudo que você pode comprar aqui no artesanato”, contou a alemã Elizabeth, de 33 anos, residente de Porto Alegre há um ano e meio, que passeava pelo parque com outros dois amigos alemães e um amigo do Taiwan.

Desde às 9h, uma série de atrações, incluindo programação musical estão disponíveis para o público que for ao Parque Harmonia neste fim de semana. Além dos projetos culturais dos 230 piquetes do Acampamento Farroupilha, os visitantes poderão assistir apresentações do CTG Porteira da Restinga, da cantora nativista Juliana Spanevello, do grupo de dança Etnias Cadica Espanhola e do grupo Os Chacreiros. O encerramento na noite de sábado será com a apresentação do cantor e compositor argentino Dante Ramon Ledesma.

As atividades seguem no domingo (18), com apresentações de entidades tradicionalistas, que iniciam às 16h, seguidas de show do cantor e compositor gaúcho Érlon Péricles e do violinista Marcelo Caminha. A banda de música nativista Os Fagundes encerra a noite de domingo.

Até o dia 20 de setembro, serão entregues à população mais de 70 atrações culturais. O Acampamento Farroupilha 2022 é realizado pela Prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (SMCEC), em parceria com a GAM3 Parks.

desfile de 20 de setembro Para finalizar a primeira Semana Farroupilha pós-pandemia e comemorar o Dia do Gaúcho, mais de 2,5 mil pessoas devem participar do, na próxima terça-feira. A cavalo, em veículos ou a pé, a atividade será desenvolvida na avenida Edvaldo Pereira Paiva, em Porto Alegre, no sentido do Beira-Rio ao Parque da Harmonia, a partir das 8h30min, com o desfile cívico-militar.