Obras da Nova Ponte do Guaíba alteram trânsito em Porto Alegre a partir desta terça

As obras da Nova Ponte do Guaíba alteram o trânsito em Porto Alegre a partir do dia 27 de setembro. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), haverá mudanças no acesso ao vão móvel da atual ponte sobre o Guaíba pela BR-290/RS (freeway) e também para a rua lateral da rodovia, a rua João Moreira Maciel.

A operação está dividida em duas fases para controlar o fluxo de veículos. A primeira será provisória e acontecerá entre os dias 27 de outubro e 3 de novembro, quando será feita a regularização das faixas com estreitamento da pista na saída atual para o vão móvel e rua lateral, sem alteração no fluxo dos veículos.

A segunda fase terá duas etapas, para que seja possível fazer a liberação definitiva do novo acesso ao vão móvel e rua lateral. Nesta fase, haverá restrição de uma faixa da free way. A primeira etapa está programada para iniciar no dia 3 de novembro e a segunda etapa prevista para o dia 10 de novembro.

De acordo com o DNIT, o trecho em que as obras irão ocorrer estará devidamente sinalizado, com barreiras físicas e dispositivos refletivos, visando à segurança dos usuários também à noite. A ação conta com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da concessionária da rodovia.

1ª Fase (27/10 a 03/11)

Estreitamento na saída atual da free way para o vão móvel e rua lateral

A partir do km 96 até o km 96,5, no sentido Região Metropolitana/Litoral-Porto Alegre, serão instaladas barreiras rígidas no acesso ao vão móvel e à rua João Moreira Maciel, provocando estreitamento em uma faixa de tráfego da free way. As barreiras vão auxiliar no direcionamento do trânsito para quem pretende acessar o vão móvel da ponte atual ou seguir para a zona Norte da cidade.

2ª Fase (a partir de 03/11)

Modificação no acesso ao vão móvel e rua lateral

1ª etapa: Liberação do acesso ao vão móvel e rua lateral (inicia 03/11)

No km 95,7 da BR-290, sentido Região Metropolitana/Litoral-Porto Alegre, os motoristas que desejam seguir para o vão móvel e para a zona Norte de Porto Alegre deverão entrar no novo acesso sinalizado neste ponto. O DNIT salienta que não será mais possível usar o acesso atual da free way para o vão móvel.

2ª etapa: Estreitamento da free way para ligação com a obra da Nova Ponte do Guaíba (inicia no dia 10/11)

Entre o km 96 e o km 96,5 haverá estreitamento da BR-290/RS com auxílio de barreiras rígidas. Este estreitamento é necessário para a descida dos veículos que sairão da Nova Ponte do Guaíba e precisam acessar a rodovia no sentido Porto Alegre.