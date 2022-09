CVV realiza ações de conscientização no Setembro Amarelo

Como parte do Setembro Amarelo, mês de conscientização sobre a prevenção do suicídio, os voluntários do Centro de Valorização da Vida (CVV) estão realizando palestras e rodas de conversa em empresas e escolas de Porto Alegre. . "O assunto sempre foi um tabu na sociedade e existia um medo de falar sobre o suicídio. A gente precisa falar o ano todo sobre o assunto, e não somente no mês de setembro", destaca o porta-voz do CVV Porto Alegre, Felipe Laud.

O CVV recebe 10 mil ligações diárias em todo o País através da linha telefônica gratuita 188. No ano passado, foram 36 milhões de atendimentos realizados no Brasil. O serviço de apoio do CVV é realizado há 60 anos no Brasil - a cidade de São Paulo foi a primeira sede da entidade. Em Porto Alegre, o serviço dos voluntários é feito há 50 anos. "O Setembro Amarelo é uma campanha de prevenção ao suicídio e temos percebido que a ação tem crescido em termos de visibilidade em todo o País", acrescenta.

O CVV possui mais de quatro mil voluntários no Brasil. Em Porto Alegre, o trabalho conta com 50 pessoas que atuam 24 horas por dia. A entidade está com inscrições abertas para novos voluntários. "Estamos precisando de pessoas que possam realizar o voluntariado e tenham disponibilidade de ouvir o outro", ressaltou. O curso virtual do CVV começa no dia 22 de setembro e terá duração de 13 semanas - das 19h30min às 22h30min. As pessoas interessadas em realizar o curso podem se inscrever no [email protected] É preciso ter no mínimo 18 anos e disponibilidade de quatro horas e meia para realizar o voluntariado.

A psicóloga Helena Brochado, fundadora da Consultoria Com Propósito, afirma que ninguém escolhe ficar ansioso, depressivo ou ter algum transtorno mental e por esse motivo é importante que essas questões sejam discutidas no Setembro Amarelo. "Muitas vezes, a gente não presta atenção nos sinais que a vida está nos colocando, como é o caso da falta de sono, aumento ou diminuição do apetite, uma irritabilidade constante, um cansaço que o sono não dá conta e as pessoas que ficam compulsivas por um determinado comportamento - inclusive o trabalho." Segundo Helena, ao invés das pessoas se encolherem quando existe uma dificuldade emocional é fundamental que elas peçam ajuda. "As pessoas não podem se esconder, por isso é muito importante campanhas como a do Setembro Amarelo", destaca.

Segundo a psicóloga, a conscientização e a desmistificação de preconceitos devem ser priorizadas. "No mês de setembro, se amplia ainda mais a discussão sobre a importância do envolvimento das empresas sobre o cuidado da saúde mental de seus funcionários. Construímos isso também, a partir do ambiente profissional. Debater o tema suicídio de forma clara e treinar gestores capacitados a esse tipo de abordagem é um importante percurso nessa rede de apoio", acrescenta.

Desde 2015, o Brasil instituiu setembro como o mês da prevenção e do combate ao suicídio. Chamado de Setembro Amarelo, nesta época são realizadas campanhas e ações que conscientizam sobre as causas e como evitar que as pessoas cheguem ao ato extremo de tirar a própria vida. A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que cerca de 800 mil pessoas morrem de suicídio por ano no Mundo. No Brasil, os registros se aproximam de 14 mil casos por ano, ou seja, em média 38 pessoas cometem suicídio por dia, a grande maioria entre homens. Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), em parceria com o Conselho Federal de Medicina (CFM), organiza, em todo o Brasil, o Setembro Amarelo. O dia 10 é oficialmente, o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio.