Incêndio destrói dois piquetes do Acampamento Farroupilha em Porto Alegre

Na madrugada dessa quinta-feira (15), os piquetes Dois amigos e o Freitas Brasil foram destruídos por um incêndio no Acampamento Farroupilha, em Porto Alegre. O fogo começou entre as 2h e 4h da madrugada. As chamas destruíram os dois galpões, que ficavam lado a lado, e outros dois próximos, mas sem causar grande estrago devido aos corredores entre eles.

A área está isolada, mas o restante do parque está funcionando normalmente. As causas do incêndio ainda não foram identificadas e ninguém saiu ferido. O Corpo de Bombeiros se deslocou até o Parque da Harmonia com dois caminhões durante a madrugada, após serem acionados às 4h.

Segundo os bombeiros, os dois piquetes possuem o Plano de Prevenção Contra Incêndio (PPCI), assim como todo o parque. Segundo a assessoria do Corpo de Bombeiros, quando as equipes chegaram no local havia muitas pessoas no entorno mas os piquetes em chamas estavam vazios.