Grupo pré-vestibular anuncia duas novas unidades para 2023

Conhecida rede de cursos pré-vestibular, o Grupo Fleming anunciou a abertura de duas novas unidades para 2023: uma em Canoas, no Rio Grande do Sul, e outra em Criciúma, Santa Catarina. Além do curso preparatório para ingresso na universidade, as sedes contarão com Ensino Médio.

Esses são os dois primeiros empreendimentos do grupo com as duas modalidades juntas, ambos com as primeiras turmas iniciando no próximo ano letivo. Atualmente, o Fleming possui 16 unidades nos três estados da Região Sul e no Distrito Federal.

As primeiras turmas de Ensino Médio do Fleming foram em Porto Alegre, no ano passado. Neste segundo ano em operação, a unidade da Capital viu o número de alunos crescer 60%.

Também em 2022, o projeto foi ampliado para Passo Fundo, Pelotas e Caxias do Sul, no interior gaúcho, além de Concórdia, em Santa Catarina, e Londrina, no Paraná. Para 2023, além destas cidades, Santa Maria, Criciúma e Canoas contarão com Ensino Médio Fleming.

"Novos grupos educacionais, capitalizados, estão se consolidando no setor com foco em inovação, ensino de alta performance e a aprendizagem de novas habilidades. O nosso colégio nasceu em meio à implantação da nova Base Nacional Comum Curricular e dos itinerários formativos, uma mudança importante em como as escolas devem organizar o Ensino Médio. Enquanto o mercado ainda oferece aulas em formato tradicional, contamos, por exemplo, com o diferencial de disciplinas eletivas em rede", relata o CEO Paulo Landim, responsável pela gestão do pré-vestibular Fleming Medicina.

O projeto do Ensino Médio incorpora componentes do pré-vestibular - especializado em aprovações concorridas -, como simulados semanais, boletins de desempenho e excursões para as provas dos concursos, implementação realizada com base na mudança do perfil dos jovens. De acordo com o CEO do grupo, “eles almejam ter um papel maior na definição da sua trajetória escolar, participar das decisões e ter acesso fácil às lideranças das escolas”.

Outro diferencial do grupo é a valorização do quadro de professores, que têm plano de carreira e remuneração maior que a do mercado. "É o professor que está em contato direto com o aluno, liderando o processo de aprendizagem. Para um estudo de qualidade, dispor dos melhores profissionais é imprescindível", salienta Landim.

A expansão do grupo fez o faturamento ter um crescimento de 50%, na comparação com 2021. Para 2023, o grupo projeta repetir este patamar. "O segmento ainda é muito fragmentado, são cerca de 40 mil mantenedoras de escolas privadas no Brasil. O movimento de consolidação continuará forte pelo menos nos próximos cinco anos", projeta o CEO.