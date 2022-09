Tarifa da Área Azul para estacionar uma hora em Porto Alegre passa para R$ 4,00

A partir do dia 20 de outubro, os motoristas que utilizam a Área Azul de Porto Alegre vão pagar mais caro pelas vagas de estacionamento. A Secretaria de Mobilidade Urbana e a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) anunciaram nesta quarta-feira (14) os novos valores do estacionamento rotativo.

O condutor que usar as vagas por 30 minutos vai ter que desembolsar R$ 2,00. Por uma hora, o valor passa para R$ 4,00, saltando para R$ 6,00 por uma hora e meia e para R$ 8,00 por duas horas.

Os novos preços foram anunciados pelo secretário de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior, e pelo diretor presidente da EPTC, Paulo Ramires, no auditório da empresa, no bairro Azenha. Hoje, os motoristas desembolsam R$ 1,15 por 30 minutos; R$ 2,30 por 60 minutos; R$ 3,45 por 90 minutos e R$ 4,60 por 120 minutos.

Confira o que muda com o novo modelo de Área Azul na capital gaúcha

O secretário Adão de Castro informou que com os novos valores que entram em vigor no dia 20 outubro, a prefeitura de Porto Alegre receberá entre R$ 1,49 e R$ 2,03 (incluindo a outorga) que serão destinados ao custeio do transporte coletivo. "O valor de R$ 3,3 milhões vai compor os R$ 100 milhões de subsídio previsto para o transporte público em 2022", destacou o secretário. Segundo ele, em 2023, a previsão é arrecadar R$ 20 milhões com a implantação do projeto da nova Área Azul que também serão direcionados para subsidiar o transporte público.

Entre as novidades no projeto da Área Azul, os usuários terão também um novo APP. Uma outra novidade envolve quem estaciona e não paga a Área Azul. Se for flagrado pela fiscalização, o motorista terá a possibilidade de pagar uma taxa em até 48 horas (no valor de R$ 32,00) e evitar o pagamento da multa de R$ 195,23 mais cinco pontos na carteira de habilitação. O valor de R$ 32,00 também será direcionado para o transporte público. Os motoristas poderão também realizar o pagamento por Pix. O QR Code para o pagamento do Pix estará disponível em estabelecimentos comerciais e nas placas de sinalização próximas às áreas do estacionamento rotativo.

Está sendo disponibilizado para Porto Alegre um novo aplicativo: o Sigapay. Ele é um aplicativo da empresa que opera a Área Azul na Capital. O atual Digipare seguirá em funcionamento com todas as suas funções até 31 de dezembro de 2022.

O estacionamento rotativo conta com 6.915 vagas em 15 bairros de Porto Alegre. O funcionamento é de segunda a sexta-feira das 8h às 19h, e aos sábados, das 8h às 13h. Nos parques Marinha do Brasil e Redenção, nos sábados, domingos e feriados o funcionamento é das 8h às 19h. No bairro Moinhos de Vento, o sistema rotativo durante a semana é até 20h. No entorno do Parcão, aos sábados, domingos e feriados, o funcionamento é das 8h às 20h, com limite de tempo mais amplo, máximo de quatro horas.

Além da forma de pagamento já existente, os motoristas poderão pagar o valor pelo cartão pré-pago ou pelo aplicativo da Zona Azul Brasil, o Sigapay. O novo projeto da Área Azul prevê ainda locais exclusivos de carga e descarga com isenção de 30 minutos, além da área para motocicletas com sistema de cobrança com 50% do valor da tarifa e isenção de meia-hora.

Outra novidade do novo projeto da Área Azul é a integração com a segurança pública através do sistema OCR (leitor automático de placas). Mediante esse sistema será possível integrar a Área Azul ao cercamento eletrônico de Porto Alegre. Conforme Ramires, todos os carros fiscalizados serão consultados em tempo real no banco de dados de veículos furtados/roubados com a emissão de alertas no Centro Integrado de Comando de Porto Alegre (CEIC) e no Departamento de Comando da Secretaria Estadual de Segurança Pública.