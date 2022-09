Porto Alegre ganha oficialmente sua primeira basílica nesta quinta

A partir desta quinta-feira (15), Porto Alegre ganha sua primeira basílica menor. A solenidade de instalação da paróquia Nossa Senhora das Dores, que passa a ser reconhecida como basílica, contará com missa presidida pelo arcebispo metropolitano da Capital, Dom Jaime Spengler, a partir das 19h30min.

recebeu o reconhecimento do Papa Francisco O mais antigo templo católico em operação em Porto Alegreem junho deste ano. A honraria é concedida pelo Vaticano às igrejas que são reconhecidas como de grande importância espiritual e histórica.

O trabalho para postulação ao título de basílica teve início no mês de agosto de 2019, durante a peregrinação arquidiocesana ao Santuário Nacional de Aparecida, em Aparecida do Norte (SP). A tramitação do processo começou, de fato, em setembro de 2020, após a festa da padroeira.

A paróquia enviou cerca de 20 páginas com documentos ao Vaticano, contendo detalhes históricos, arquitetônicos, medidas do templo, estilo, imagens que a igreja abriga e que artistas as fizeram.

Com o título de basílica menor, a igreja deixa de ser paroquial e passa a ser basilical. “Com isso ela recebe as insígnias como o Tintinábulo, que é um sino pequeno dentro da Igreja, a Umbela, que é uma espécie de guarda-chuva. O pároco passa a se chamar reitor da basílica. Uma disponibilidade maior para atendimento de confissões frequentes e missas diárias passa a ser exigido, o que na prática já ocorre. Além disso, a Igreja deixa de ser apenas de uma região e passa para o nível diocesano", afirma o padre Lucas Matheus Mendes, pároco da igreja.

O arcebispo metropolitano Dom Jaime Spengler destaca que a Igreja das Dores faz parte da história da cidade de Porto Alegre em seus 250 anos. “Trata-se de um patrimônio histórico, cultural e religioso. Adorada e conhecida por muitos que a procuravam e continuam procurando, seja para celebrações e festas populares, seja para visitas - devido a sua imponência arquitetônica e artística - a igreja está inteiramente ligada à história da cidade”, diz Dom Jaime.

O título de basílica é o mais alto que uma igreja pode receber fora de Roma e apenas o Papa pode o conceder. Atualmente, o Brasil possui 72 basílicas, sendo apenas outras duas no Rio Grande do Sul: o Santuário Nossa Senhora Medianeira, em Santa Maria, e a Catedral São Luiz Gonzaga, em Novo Hamburgo.