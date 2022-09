Turistas não precisam mais de vacina para entrar no Brasil

Foi publicada a Portaria Interministerial 678/22 que altera as regras para entrada de viajantes no Brasil devido à pandemia de Covid-19. As novas regras já estão em vigor e devem ser observadas por viajantes e operadores de transporte aéreo, aquaviário e terrestre. Com a mudança, os viajantes podem optar por apresentar o comprovante de vacinação ou o teste negativo para entrada no Brasil. Até então, o País exigia ambos.