Prefeito encaminha projeto de lei com prazo para obras da OAS na Arena e Olímpico

O projeto de lei que define o prazo de um ano para início de obras no entorno da Arena e intervenções na área do estádio Olímpico pela empresa OAS foi entregue nesta segunda-feira (12) pelo prefeito Sebastião Melo e pelo vice Ricardo Gomes ao presidente da Câmara de Vereadores, Idenir Cecchim. Melo afirmou que a cidade de Porto Alegre deseja reurbanizar a área do estádio Olímpico, no bairro Azenha, e está dando o prazo de um ano para que a OAS comece às obras na região. Segundo Melo, se a proposta for aprovada pelos vereadores e a empresa não começar às obras eles vão perder índices construtivos, ou seja, vão perder o valor da área. "A nossa ação não tem o objetivo de prejudicar o Grêmio. A empresa OAS nunca procurou a prefeitura. Há um desrespeito da empresa com a cidade. Somos amigos dos empreendedores. Agora, não podemos ficar refém de uma empresa que não aparece para negociar", acrescentou.

Melo afirmou que hoje a área do estádio Olímpico é de completa insegurança. "Todos os dias recebemos reclamações dos moradores dos bairros Azenha e Menino Deus que estão indignados com a situação do estádio Olímpico", ressaltou. Conforme ele, as obras de contrapartidas não foram feitas na região da Arena como é o caso da duplicação da avenida A.J.Renner e obras de drenagem urbana na região da Arena que não saíram do papel.

O prefeito afirmou que a cidade está buscando a execução do que foi acertado judicialmente pela OAS com a prefeitura e com o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP/RS). "A OAS disse que começaria às obras de contrapartida em outubro do ano passado e não fez um palmo de obra. O acordo não foi cumprido", destacou. O vice-prefeito Ricardo Gomes afirmou que a ideia é trazer a empresa para a mesa de negociação ou ela vai perder dinheiro. Para Melo, o acordo foi feito e não foi cumprido. "Acordo que não é cumprido tem que ser desfeito. Estamos dando duas chances para a OAS: o acordo judicial e uma lei que dará um ano para manter o mesmo índice construtivo. Agora, se tudo isso não der certo o caminho é a desapropriação", acrescentou.

O presidente da Câmara de Vereadores, Idenir Cecchim, afirmou que o projeto é de interesse da cidade e deverá ser aprovado com até certa facilidade no Legislativo. "Vamos realizar uma audiência pública imediata e tentar fazer reuniões conjuntas das comissões para facilitar a tramitação do projeto", comentou. A promotora de Justiça do Meio Ambiente, Annelise Steigleder, afirmou que a OAS não tem prioridade com a cidade de Porto Alegre. "A empresa está esperando talvez que a situação se torne tão insustentável e que a prefeitura seja obrigada a fazer as obras", explicou. Segundo ela, a OAS nunca quis fazer as contrapartidas na região da Arena. a promotora de Justiça acredita que o projeto de lei entregue na Câmara de de Vereadores vai tirar a empresa da zona de conforto.

A nova proposta, desenvolvida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus), altera a legislação de 2009 (Lei Complementar 610, de 13 de janeiro de 2009) que definiu regime urbanístico especial sobre as áreas do empreendimento esportivo “Projeto Arena”. Havendo consentimento do Legislativo, os proprietários terão prazo de um ano para aprovar junto ao Município o cronograma de execução de todas as medidas compensatórias e mitigatórias e contrapartidas urbanísticas envolvendo a construção da Arena do Grêmio e, no âmbito do Olímpico, aprovar o parcelamento do solo da área e iniciar sua demolição. “Tanto a zona Norte como os bairros Azenha e Menino Deus sofrem muito com os impactos das obras não entregues, seja na falta de infraestrutura na entrada da cidade com a Arena e ou no abandono do Olímpico", ressaltou Melo.

Caso as intervenções previstas não comecem no período, será revogado o regime urbanístico especial e será instituído um regime básico de acordo com o entorno de ambas as regiões. Para o Olímpico, o índice de aproveitamento cairá de 2,4 a 3,0 para 1,6; a altura máxima, de 72 metros para 27 metros, e sem a possibilidade de solo criado e Transferência de Potencial Construtivo (TPC). Na Arena, o índice de aproveitamento cairá de 2,4 a 3,0 para 1,3; a altura máxima, de 70 metros para 27 metros, e, também, perde a possibilidade de solo criado e TPC. A intervenção é a única das obrigações assumidas no ano passado que independe da concretização do negócio entre o Grêmio e a OAS para aquisição da Arena. O pedido tramita na 10ª Vara da Fazenda Pública e ainda não houve decisão.