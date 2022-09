Novo Centro Cultural ocupa antigo Atelier Ado Malagoli no Bom Fim

Inaugurado em 2021, o Centro Cultural Casa Logos ocupa, há cerca de um ano, o espaço do antigo Atelier Ado Malagoli, fundador do Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs). Com o desejo de unir as suas profissões em um só projeto, Thai Ribeiro, atriz e diretora, e Maurício Jaeger, psicólogo, são os nomes por trás do negócio, que está localizado na rua Antão de Faria, nº 24, no bairro Bom Fim.

“Na década de 1960 e 1970, frequentavam aqui pessoas dessa intelectualidade artística da cidade, Mário Quintana, por exemplo, e desde então a casa foi usada para várias coisas. Nós chegamos aqui para reestruturar a parte artística”, declara Maurício. “Queremos ser uma referência aqui em Porto Alegre, é o principal objetivo, além de unir pessoas e fomentar a cultura pelas oficinas, cursos”, garante o psicólogo. Atualmente, o casal está em busca de tombar a casa como patrimônio histórico da Capital.

O espaço opera de terça à sexta-feira, das 11h às 21h, e oferece oficinas de dança, teatro, happy hour filosófico, sarau da Clarice Lispector, entre outras atividades. “É bem fluido, a cada mês tá rolando uma coisa nova”, destaca Maurício. Também está nos planos da dupla criar no espaço um museu em homenagem ao Ado Malagoli.

Hoje (11) ocorre a primeira edição da Feirinha da Logos, evento que ocupa o espaço interno e a calçada da casa com exposições de artistas locais, brechó, artesanato e música ao vivo. “Temos seis expositores aqui com trabalhos bem variados, prezando muito por essa questão da sustentabilidade”, afirma Paula Souza, produtora do evento. “Também vamos ter atrações musicais a partir das 15h, como o Trio Raiz Samba e Choro, a dupla Luiz Valério e Fred Messias e o Violeiro Só, que vai encerrar a nossa tarde musical”, acrescenta.

Seguindo os horários públicos, a feira termina às 18h, e o objetivo é tornar o evento mensal, com ainda mais expositores.