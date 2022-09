Congresso Brasileiro de Cardiogeriatria reúne mais de 500 pessoas em Porto Alegre

O XIX Congresso Brasileiro de Cardiogeriatria, evento que começou na sexta-feira (9) e se encerra neste sábado (10) no Hotel Plaza São Rafael, em Porto Alegre, retornou neste ano com edição presencial, interrompida em 2020 e 2021 em função da pandemia de coronavírus. Nesta edição, foram abordados, entre outros pontos, a Lei Lucas (Lei Federal nº 13.722/ 2018), que determina que funcionários e professores que atuam em escolas e espaços de infância precisam estar preparados para reconhecer e atender aos primeiros socorros em casos de parada cardiorrespiratória.

De acordo com o médico cardiologista Eduardo Pitthan, presidente do XIX Congresso Brasileiro de Cardiogeriatria, o tema tem extrema relevância para a sociedade. Pitthan explica que a legislação foi criada em homenagem ao menino Lucas Bigalli, de apenas 10 anos, que morreu devido a um sufocamento mecânico por alimento.

O evento teve como destaque a promoção de um treinamento para 250 professores da rede municipal de ensino de Porto Alegre sobre o atendimento em casos de parada cardiorrespiratória. A iniciativa do curso reuniu o Departamento de Cardiogeriatria do Rio Grande do Sul (Decage), a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia do Rio Grande do Sul (Sbgg). Secretaria de Educação de Porto Alegre (Socergs).

“Essa medida é de grande importância para preparar aqueles que atuam em escolas e espaços de infância para reconhecer e atender aos primeiros socorros em caso de parada cardiorrespiratória”, explica Pitthan.

Cerca de 500 pessoas participaram do evento em cada um dos dias, principalmente autoridades médicas e científicas de diversas regiões do Brasil ligadas à área da cardiogeriatria, além de acadêmicos de medicina de várias universidades.

O médico explica que o encontro é o principal evento do setor da Cardiogeriatria no Brasil e estava sendo muito aguardado. “A atividade voltou a ser promovida pelo Departamento de Cardiogeriatria da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) após dois anos de suspensão em razão das restrições sanitárias da pandemia”, lembra.

Também foram abordados no congresso o tratamento da hipertensão do idoso, discussão de casos clínicos complexos e colóquios. Pitthan ressalta que o assunto é muito importante também para o Estado. “É importante destacar que o Rio Grande do Sul é o primeiro estado do Brasil em que o percentual da população com 60 anos ou mais de idade (19,35%) supera o do grupo de pessoas de zero a 14 anos (18,10%).

O médico diz que os dados são da Projeção da População – Revisão 2018, projetados para 2022, publicação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e demonstram a aceleração do envelhecimento da população gaúcha, sinal que acende o alerta sobre a importância de discutir políticas voltadas à saúde do idoso.

“Sabemos que as doenças cardíacas estão entre as que mais acometem idosos de maneira crônica e estão relacionadas entre os principais fatores de óbito nesta faixa etária. Por isso, também, a importância de difundir esse conhecimento na comunidade gaúcha”, salienta.

Na manhã de sábado, foi abordada a interação entre espiritualidade e doenças cardiovasculares segundo recomendação das diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia, incluindo temas como o Alzheimer, infarto do miocárdio e hipertensão. Também ocorreu o Sarau das Ligas Acadêmicas, com a apresentação e a participação das faculdades de medicina do Rio Grande do Sul. A programação da manhã contou com oficinas de Qualidade de Vida e Avaliação Geriátrica Ampla, ministrada pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, e Oficina de Manejo de Desfibrilador Externo Automático.

Sobre a escolha de Porto Alegre como sede do congresso, Pitthan explica que há um rodízio entre as capitais brasileiras. O médico, porém, destaca que aqui existe sem dúvida a relevância do trabalho do Departamento de Cardiologia do Rio Grande do Sul e da Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio Grande do Sul que contribuem para colocar Porto Alegre como sede do evento.