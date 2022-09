Novo trecho da rua Anita Garibaldi é liberado em Porto Alegre

A circulação de veículos no novo trecho de 900 metros da rua Anita Garibaldi, na zona Norte de Porto Alegre, foi liberada nesta quinta-feira à tarde (8). Com as presenças do prefeito Sebastião Melo e do membro do Conselho da Iguatemi S.A, Carlos Jereissati, os agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) liberaram o tráfego de carros no trecho de 900 metros de extensão, entre a rua Carlos Legory e a avenida João Wallig. O investimento na obra no valor de R$ 16 milhões foi feito todo pelo Shopping Iguatemi. Em 2016, o shopping realizou a sua expansão e a contrapartida foi a construção dos 900 metros da rua Anita Garibaldi.

Jereissati, que morou durante dois anos em Porto Alegre, afirmou que o prolongamento da via era um sonho antigo do Iguatemi e dos moradores do bairro. "Lutamos com os moradores durante muito tempo pela extensão e prolongamento da rua Anita Garibaldi. É uma alegria muito grande para todos nós a inauguração. O sonho se concretizou", ressaltou. Jereissati disse que existe outras obras para serem feitas na cidade pelo Iguatemi, como é o caso da ampliação do Shopping Praia de Belas. "Temos muito investimentos sonhados para Porto Alegre. Estou feliz por poder entregar a obra da Anita Garibaldi que será muito bem aproveitada pelos porto-alegrenses", acrescentou.

O prefeito Sebastião Melo afirmou que a família Jereissati foi desbravadora quando decidiu investir na zona Norte da cidade. "Essa região era rural e não tinha, por exemplo, o shopping e o Parque Germânia", destacou. Segundo Melo, o Iguatemi está investindo mais de R$ 30 milhões em Porto Alegre e existe ainda uma obra importante na cidade a ser feita pelo grupo que é a duplicação da rua Anita Garibaldi, a partir da avenida Carlos Gomes. "Queremos agradecer a equipe do Jereissati por ajudar a cidade", acrescentou. O prefeito afirmou que Porto Alegre é uma cidade amiga do empreendedor e pediu que a família Jereissati siga investindo na Capital. A obra na rua Anita Garibaldi foi uma das obrigações assumidas pelo Shopping Iguatemi como contrapartida à expansão do empreendimento na avenida João Wallig.

O trecho tem 900 metros de extensão, entre a rua Carlos Legory e a avenida João Wallig. A obra foi realizada pela Construtora Coesul e fiscalizada pela Secretaria de Obras e Infraestrutura (Smoi). A expectativa é que o novo trecho receba parte dos 20 mil veículos por dia que utilizam diariamente a avenida Nilo Peçanha para acessar os shoppings da região e o Parque Germânia.

Os motoristas precisam ficar atento às mudanças de trânsito na região. O condutor que está na avenida João Wallig poderá acessar a rua Anita Garibaldi. Já o motorista que está na rua Anita Garibaldi pode agora chegar até a rua João Wallig e até a avenida Nilo Peçanha utilizando o novo trecho. O motorista que está na rua Cipó (ao lado Bourbon Country) poderá pegar a rótula e entrar na rua Anita Garibaldi ou seguir na avenida João Wallig. O condutor que está na rua Túlio de Rose poderá também utilizar a rótula para chegar na rua Anita Garibaldi ou para seguir na avenida João Wallig.