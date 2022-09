Abertura oficial do Acampamento Farroupilha atrai cerca de 100 mil pessoas

Cerca de 100 mil pessoas estiveram no Parque da Harmonia (Maurício Sirotsky Sobrinho) nesta quarta-feira (7), dia do Bicentenário da Independência do Brasil, para a abertura oficial do Acampamento Farroupilha, que neste ano completa 40 anos de história. O acendimento da Chama Crioula ocorreu às 18h, no palco central, e contou com a participação do prefeito da Capital, Sebastião Melo, e de lideranças do movimento tradicionalista, como Vera Aguiar, patrona dos Festejos Farroupilha na Capital.

A estimativa de público é da organização do evento, que demonstrou otimismo com a retomada dos festejos após dois anos de pandemia.

De acordo com o secretário municipal de Cultura de Porto Alegre, o historiador Gunter Axt, somente nos dois dias do final de semana passado, o parque recebeu 30 mil pessoas. Já a previsão dos organizadores do evento é que um milhão e meio de pessoas passem pelo o Acampamento Farroupilha até o dia 20 de setembro. Estão programadas mais de 70 atrações culturais e gratuitas até o encerramento.

A Chama Crioula, retirada da centelha da pira da pátria, chegou até o Harmonia conduzida por um grupo de aproximadamente 60 cavalarianos do "Piquete da Cultura 250 anos”, sob coordenação da Associação dos Acampados da Estância da Harmonia (Acamparh), Comissão Municipal dos Festejos Farroupilhas e prefeitura, através da Secretaria da Cultura de Porto Alegre. O grupo era formado por cavalarianos (homens e mulheres) dos bairros Lomba do Pinheiro, Restinga, Belém Novo, entre outros.

Para a presidente da comissão municipal dos Festejos Farroupilhas de Porto Alegre, Liliana Cardoso Rodrigues dos Santos Duarte, este Acampamento Farroupilha passa a ser um divisor de águas. Isso porque foram dois anos sem a realização dos festejos por causa da pandemia e, agora, o evento ganhou um novo modelo administrativo, após a concessão à Gam3.

A empresa passou a ser locatária do espaço e responsável pela estrutura, como por exemplo, instalação de luz e água, banheiros públicos, execução do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PPCI), licenças de operação e pagamento das taxas do Ecad (entidade que trata de direitos autorais).

“É um momento de muita resistência, muita resiliência, haja visto que o acampamento e o mundo inteiro sofre um embate financeiro e os piquetes familiares que pagam para ter os seus galpões tiveram dificuldades, porque o material de construção está muito caro”, destaca Liliana, ressaltando que pelo lote os piquetes pagam uma taxa para ter luz e água.

A presidente dos festejos também lembrou que o evento valoriza a temática do gaúcho, com o tema “Rio Grande terra de muitas terras”, explicando que estes são requisitos para que os piquetes possam estar no parque. “Os desenvolvimentos dos projetos culturais, bem como a guarda da Chama Crioula”.

Ela salienta que apesar de tudo também é um momento de muita saudade (por aqueles de se foram). Por outro lado, também é de muita euforia de poder ter conseguido, em 2022, justamente nos 250 anos de Porto Alegre, fazer retornar o acampamento. Liliana lembra que na programação também está a “Ciranda Escolar”, projeto em que escolas municipais da periferia da Capital passam um dia no acampamento para uma imersão na cultura gaúcha.

A programação desta edição é dividida em duas partes, uma delas contempla a parte cultural dos Festejos Farroupilhas, que ocorre no palco central, reunindo mais de 40 shows regionalistas, apresentações de grupos de dança, concursos de trova, entre outros. Esse projeto recebe o Financiamento Pró-Cultura RS (LIC). Já a segunda, o Festival Multicultural Quatro Tentos de Uma Raça, que se divide entre o Piquete dos 250 anos de Porto Alegre e o palco paralelo, contará com mais de 30 atrações. O evento é realizado pela prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Smcec), em parceria com a GAM3 Parks.

Neste ano, o evento reúne 230 piquetes de entidades, associações, centros de tradições gaúchas e famílias de Porto Alegre, Região Metropolitana e até de Brasília. De acordo com a presidente dos festejos, foram recebidas 300 inscrições, porém, apenas 235 de fato acamparam, por causa da questão financeira.

Atrações culturais e churrasco atraem público ao Parque da Harmonia

Quem passou pelo acampamento viu, além das atrações culturais, os piquetes com os tradicionais churrascos, muitos estabelecimentos funcionando no local, com açougue, lanchonetes e até um espaço com estandes com roupas, produtos gauchescos, venda de tapetes, entre outros. O que também chamou a atenção, é que o parque também foi ocupado por muitas famílias que delimitaram áreas para também confraternizar e fazer o seu churrasco entre as árvores. “Uma grande festa democrática”, disse um visitante, carregando o filho de três anos no colo.

O movimento se intensificou após a realização do desfile de 7 de Setembro, quando muitas pessoas fizeram o trajeto até o parque a pé. O dia, apesar de apresentar muita nebulosidade, estava bem quente, com os relógios de rua marcando temperaturas de até 26°C.

Para Elisamar Rodrigues, coordenador do Piquete Estrela Gaudéria, da Zona Sul de Porto Alegre, no lote A 029 do parque, o retorno do Acampamento Farroupilha é algo muito importante. Ela cita que o piquete Estrela Gaudéria é um espaço criado para reflexão da cultura. “É uma cultura que tem para nós, não só o lazer, ou o comer e beber e estar entre os amigos, mas um momento de reflexão, inclusive sobre a história oficial”, cita.

Elisamar comenta que em relação à nova gestão do parque, o piquete está se adaptando ainda às regras, porque tem uma concepção de que é um parque da cidade. “Vamos ver como vai ser essa parceria com a empresa, porque a gente quer que os porto-alegrenses possam estar aqui. E que eles venham a ser os agentes do processo da Semana Farroupilha”, salienta. Elisamar finaliza falando que apesar disse ponto, está bom e que a organização está fluindo.

Geneci Anelo, patroa do piquete Estancia dos Amigos, localizado no lote A 021 do parque, avalia que após dois anos sem a realização do evento, por causa da pandemia, a receptividade superou as expectativas. “O parque está cheio, as vendas também estão boas; as praças de alimentação cheias; e o comércio, de um modo geral, funcionando bem. A estrutura é ótima”, destaca.