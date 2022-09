Operação Gato por Lebre prende três pessoas no Mercado Público

A Operação Gato por Lebre, desencadeada pela Polícia Civil e o Ministério Público nesta segunda-feira (5), resultou na prisão de três pessoas no Mercado Público de Porto Alegre. Três homens, apontados como proprietários de duas bancas do Mercado, foram presos na operação. Sete peixarias e uma câmara fria foram fiscalizadas com o objetivo de combater crimes contra as relações de consumo na comercialização de pescados.

Durante a ação, três bancas não apresentaram irregularidades e uma foi parcialmente interditada. Os proprietários (três pessoas) de dois locais que comercializavam peixes proibidos foram presos em flagrante e conduzidos à delegacia. Todos os estabelecimentos com irregularidades foram autuados. No total, 1,6 tonelada de peixes foi apreendida e inutilizada. Durante os trabalhos realizados nas peixarias, as principais irregularidades constatadas foram a venda de peixes proibidos, o que ocasionou duas interdições, sem procedência; armazenamento em temperatura irregular e péssimas condições de higiene - utensílios enferrujados eram utilizados para realizar os cortes das mercadorias.

Em virtude das irregularidades constatadas durante a operação, os investigados deverão responder pelo crime de induzir o consumidor a erro, por via de indicação ou afirmação falsa ou enganosa sobre a natureza, qualidade do bem ou serviço, utilizando-se da veiculação ou divulgação publicitária. E também por vender, ter em depósito para vender ou expor à venda ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria, em condições impróprias ao consumo – com pena de detenção de dois a cinco anos. Eles responderam pelo crime previsto na Lei 9.605/98, que é transportar, comercializar, beneficiar ou industrializar espécies provenientes da coleta, apanha e pesca proibidas - com pena de detenção de um a três anos, ou multa, ou ambas, cumulativamente.

As investigações criminais já realizadas apontaram que sete das oito bancas existentes no Mercado Público da Capital promoviam a substituição de espécies. Ou seja, eles apresentavam o produto no balcão com falsa denominação de peixes mais nobres quando, na verdade, são espécies de valor comercial mais baixo e de procedência duvidosa, inclusive espécies em extinção, com a pesca proibida, em prejuízo do consumidor. Essa é a origem do nome da operação: Gato por Lebre. Exames de DNA foram realizados pelo Laboratório Nacional Agropecuário de Goiânia, a partir de amostras coletadas anteriormente nas bancas, comprovando a existência das fraudes, o que resulta em um prejuízo econômico para o comprador. O produto oferecido como atum era cabrinha ou bonito listrado, o cação anjo era na verdade o cação anjo espinhoso (peixe de pesca proibida e ameaçado de extinção) ou a pescada, o produto oferecido como merluza era o bonito listrado ou o peixe gordinho, o filé de violinha era cabrinha, o linguado era o peixe gordinho, o filé de abrótea era pescada, o filé namorado era a corvina e o popular filé de traíra era de fato a pescada.

