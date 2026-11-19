Em um casarão de 483 m² na rua Mostardeiro, nº 189, está localizado o Dig For Fashion. A unidade é a 23ª loja da marca, que se apresenta como a maior rede de brechós do Brasil. Criada em Maringá, no Paraná, a empresa está presente em diferentes estados do País e chega à Capital com uma proposta que combina moda, garimpo e antiguidades. Leia a matéria completa.
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Em casarão antigo, brechó em Porto Alegre reúne mais de 20 mil itens
Além de comprar as peças, quem entra na Dig For Fashion pode fornecer produtos para a loja
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