Em um casarão de 483 m² na rua Mostardeiro, nº 189, está localizado o Dig For Fashion. A unidade é a 23ª loja da marca, que se apresenta como a maior rede de brechós do Brasil. Criada em Maringá, no Paraná, a empresa está presente em diferentes estados do País e chega à Capital com uma proposta que combina moda, garimpo e antiguidades.