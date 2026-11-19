A esquina da rua Santana com a avenida Jerônimo de Ornelas, no bairro Santana, voltou a receber clientes nesta terça-feira (17). No imóvel onde funcionava o antigo Bar Imperial, o Seu Pastenor inaugurou sua segunda unidade em Porto Alegre. A expansão ocorre cerca de um ano e meio após a abertura do primeiro restaurante, na avenida Assis Brasil, na Zona Norte, e leva o modelo de rodízio de pastéis a uma região mais central da cidade.