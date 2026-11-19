Inspirada no filme Gangues de Nova York, a Five Points Hamburgueria acaba de inaugurar um novo ponto, agora localizado na Nova Olaria, empreendimento revitalizado no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre. A segunda loja da marca veio três anos após a primeira operação. Atualmente, o primeiro ponto funciona em outro complexo, no Viva Open Mall, no bairro Chácara das Pedras.