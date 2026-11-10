Montar o prato com salada, arroz, feijão e massa e depois pedir um corte de frango grelhado, alcatra ou filé mignon. Assim funciona o buffet do Cabral 322 (@barcabral322), novo bar e restaurante no bairro Rio Branco. Leia a matéria completa.
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Com comida de boteco e grelhados na hora, bar é novidade no Rio Branco
Na carta de bebidas, a prioridade são chopes e os clássicos preparados exclusivamente com frutas, sem o uso de xaropes
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