10 Novembro 2026

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Com comida de boteco e grelhados na hora, bar é novidade no Rio Branco

Na carta de bebidas, a prioridade são chopes e os clássicos preparados exclusivamente com frutas, sem o uso de xaropes

Leia a matéria completa. Montar o prato com salada, arroz, feijão e massa e depois pedir um corte de frango grelhado, alcatra ou filé mignon. Assim funciona o buffet do Cabral 322 (@barcabral322), novo bar e restaurante no bairro Rio Branco.