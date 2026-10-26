Que Negócio é Esse: doceria de Viamão projeta crescimento de 30%

A Carolina Osório Doceria, localizada em Viamão, projeta um crescimento de 30% no próximo ano. Comandada por Caroline Osório e Stive Costa, a doceria planeja expandir suas operações com a abertura de uma nova unidade para cestas e presentes, além de uma cozinha-modelo para cursos e consultorias. Entre os produtos mais procurados estão o bolo pizza e os picolés recheados, que incluem sabores como pudim e Nutella. A loja física, que se tornou o principal canal de vendas, superou o faturamento das encomendas em mais de três vezes.