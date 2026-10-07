Doceria de Porto Alegre aposta no cookie na travessa

Uma massa de cookie servida ainda quente, acompanhada de sorvete, ganache e diferentes opções de toppings. Foi com essa combinação que a MaSweets decidiu celebrar os 10 anos de criação da marca e o primeiro aniversário da loja física. Inspirado em uma tendência que ganhou espaço principalmente nos Estados Unidos, o cookie na travessa foi lançado no aniversário da confeitaria em agosto e, após a boa recepção do público, a ideia é oferecer a opção em novas datas.