Viralizou: conheça os entremets que imitam frutas que ganharam as redes sociais

Viralizou: é doce ou fruta? Destaque da confeitaria francesa, o entremet é um

com diferentes texturas, podendo englobar diversos recheios, mousses, bolos e uma camada final crocante e de aspecto brilhante. A iguaria que se destaca pelo viés artístico, viralizou no mundo inteiro pelas versões que simulam frutas, conhecidas, principalmente, através do chef Cédric Grolet,

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