Com produtos de formulação autoral pensados para o público gaúcho, a Hyllua Beauty se destaca no mercado com cosméticos cruelty free e hipoalergênicos. Com quatro anos de operação, a marca busca renovar formulações para o mercado atual, com novidades na identidade visual e constante tradução de tendências na composição de produtos. Leia o conteúdo completo.
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Hyllua Beauty aposta em cosméticos adaptados ao clima gaúcho
Com produtos de formulação autoral pensados para o público gaúcho, a Hyllua Beauty se destaca no mercado com cosméticos cruelty free e hipoalergênicos. Com quatro anos de operação, a marca busca renovar formulações para o mercado atual, com novidades na identidade visual e constante tradução de tendências na composição de produtos. Leia o conteúdo completo.
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