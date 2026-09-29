Se ser empreendedor é solucionar problemas, o favelado é um empreendedor nato. A partir da sua realidade e dos desafios, vai criando soluções resolutivas para diversas situações. Confira as dicas para começar a empreender a partir do território da favela, mas também de fora para dentro, aprendendo com a própria periferia. Foi assim que nasceu o Favela Seguros, que estudou a periferia para atuar dentro dela. Entendendo como o território se comunica, se movimenta e, principalmente, gerando oportunidades dentro das comunidades. Todo mundo que trabalha dentro do Favela Seguros é do território da favela. Sou um favelado que está no mercado de seguros há 20 anos. Confira o conteúdo completo.
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Confira as dicas de Gê Coelho para empreender a partir do território periférico
Confira as dicas de Gê Coelho, líder em relações institucionais da Favelas Seguros
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