Confira as dicas de Gê Coelho para empreender a partir do território periférico

Se ser empreendedor é solucionar problemas, o favelado é um empreendedor nato. A partir da sua realidade e dos desafios, vai criando soluções resolutivas para diversas situações. Confira as dicas para começar a empreender a partir do território da favela, mas também de fora para dentro, aprendendo com a própria periferia. Foi assim que nasceu o, que estudou a periferia para atuar dentro dela. Entendendo como o território se comunica, se movimenta e, principalmente, gerando oportunidades dentro das comunidades. Todo mundo que trabalha dentro do Favela Seguros é do território da favela. Sou um favelado que está no mercado de seguros há 20 anos.