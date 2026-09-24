24 Setembro 2026

Explorar

Como empreender a partir do território periférico

Confira as dicas de Gê Coelho, líder em relações institucionais da Favelas Seguros





Se ser empreendedor é solucionar problemas. O favelado é um empreendedor nato. A partir da sua realidade e dos desafios, vai criando soluções resolutivas para diversas situações. Confira as dicas para começar a empreender a partir do território da favela, mas também de fora para dentro, aprendendo com a própria periferia. Foi assim que nasceu o Favela Seguros, que estudou a periferia para atuar dentro dela. Entendendo como o território se comunica, se movimenta e, principalmente, gerando oportunidades dentro das comunidades. Todo mundo que trabalha dentro do Favela Seguros é do território da favela. Sou um favelado que está no mercado de seguros há 20 anos.



1. Inovação é resolver problemas. Temos a mania de imaginar que inovação é um relógio novo, um celular, mas inovação Gê Coelho, líder em relações institucionais da Favelas SegurosSe ser empreendedor é solucionar problemas. O favelado é um empreendedor nato. A partir da sua realidade e dos desafios, vai criando soluções resolutivas para diversas situações. Confira as dicas para começar a empreender a partir do território da favela, mas também de fora para dentro, aprendendo com a própria periferia. Foi assim que nasceu o, que estudou a periferia para atuar dentro dela. Entendendo como o território se comunica, se movimenta e, principalmente, gerando oportunidades dentro das comunidades. Todo mundo que trabalha dentro do Favela Seguros é do território da favela. Sou um favelado que está no mercado de seguros há 20 anos.Temos a mania de imaginar que inovação é um relógio novo, um celular, mas inovação é a capacidade que temos de trazer soluções para os problemas, a partir das tecnologias que temos em mãos . Dentro da favela temos muitos problemas, então as engenhosidades e a capacidade de resolvê-los também estão dentro desses territórios. O empreendedorismo é nato do favelado.



2. Preste atenção em algo que mexe com você, se você gosta de fazer um bolo, de trabalhar com vendas, se você gosta de produzir, olhe para isso. Aposte nisso na periferia, . Dentro da favela temos muitos problemas, então as engenhosidades e a capacidade de resolvê-los também estão dentro desses territórios. O empreendedorismo é nato do favelado.se você gosta de fazer um bolo, de trabalhar com vendas, se você gosta de produzir, olhe para isso. Aposte nisso na periferia, porque há sempre necessidade de produtos e serviços nesses espaços .



3. Como a gente se comunica dentro da favela? A favela tem uma capacidade de produzir linguagem, epistemologia, de produzir conhecimento que talvez a gente tente ignorar. Por exemplo, ‘corre’ é uma palavra que as pessoas usam aí fora como ‘network’. Não adianta eu tentar trazer o que tem de fora para um território que produz conhecimento.



4. A gente precisa do asfalto, porque uma coisa que não temos são as condições socioeconômicas para desenvolver um projeto grande. Então, busque um parceiro grande para fazer seu negócio crescer. Hoje, temos startups, então pensa no teu negocinho, caminha com ele e depois que talvez a gente tente ignorar. Por exemplo, ‘corre’ é uma palavra que as pessoas usam aí fora como ‘network’. Não adianta eu tentar trazer o que tem de fora para um território que produz conhecimento.porque uma coisa que não temos são as condições socioeconômicas para desenvolver um projeto grande. Então, busque um parceiro grande para fazer seu negócio crescer. Hoje, temos startups, então pensa no teu negocinho, caminha com ele e depois busque um investidor que possa fazer essa ideia virar.



5. O seguro é uma tecnologia social com objetivo de garantir a proteção aos riscos no nosso período de vida. Eu tenho risco de morrer, de ficar incapacitado permanentemente, de perder o patrimônio, e onde existe a maior necessidade dessa proteção? Dentro da favela, porque, por exemplo, um médico, de classe média, que tem um filho e é provedor da renda da família. Se ele morre, o filho dele vai seguir com o padrão de vida, realizando viagens, trocando de celular, de carro. Na favela, com objetivo de garantir a proteção aos riscos no nosso período de vida. Eu tenho risco de morrer, de ficar incapacitado permanentemente, de perder o patrimônio, e onde existe a maior necessidade dessa proteção? Dentro da favela, porque, por exemplo, um médico, de classe média, que tem um filho e é provedor da renda da família. Se ele morre, o filho dele vai seguir com o padrão de vida, realizando viagens, trocando de celular, de carro. Na favela, se o provedor da renda morrer, a família vai ficar sem o leite, sem conseguir se deslocar para escola, sem ter a vestimenta adequada . Então, o seguro é extremamente importante para as pessoas que moram em comunidades. . Então, o seguro é extremamente importante para as pessoas que moram em comunidades.