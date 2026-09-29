É em uma residência tombada de 1940, localizada no bairro Petrópolis, que a Casa Guapé se estabeleceu como uma padaria e bistrô que oferta comida afetiva em ambiente multifuncional. Com foco em insumos naturais, o espaço propõe funcionar como ponto de convivência, principalmente para os moradores da região. Leia a matéria completa.
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Padaria e bistrô: conheça negócio que abriu em uma casa de 1940 no bairro Petrópolis
A Casa Guapé atua com foco em insumos naturais e espaço multifuncional, com proposta de ser um ponto de convivência para a vizinhança
É em uma residência tombada de 1940, localizada no bairro Petrópolis, que a Casa Guapé se estabeleceu como uma padaria e bistrô que oferta comida afetiva em ambiente multifuncional. Com foco em insumos naturais, o espaço propõe funcionar como ponto de convivência, principalmente para os moradores da região. Leia a matéria completa.
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