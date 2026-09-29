Arquitetos consolidam marca upcycling de roupas e acessórios em Porto Alegre

Originalidade, ressignificação e sustentabilidade compõem a tônica da. A marca porto-alegrense de roupas e acessórios aposta no upcycling para produzir novos itens com propostas únicas e autorais. Fundada em 2024 pelos arquitetos Camila Pivetta e Leonardo Barden, a Usuall iniciou suas atividades com foco em gerar impacto social.