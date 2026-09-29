Originalidade, ressignificação e sustentabilidade compõem a tônica da Usuall Upcycling. A marca porto-alegrense de roupas e acessórios aposta no upcycling para produzir novos itens com propostas únicas e autorais. Fundada em 2024 pelos arquitetos Camila Pivetta e Leonardo Barden, a Usuall iniciou suas atividades com foco em gerar impacto social. Leia a matéria completa.
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Arquitetos consolidam marca upcycling de roupas e acessórios em Porto Alegre
Fundada pelos arquitetos Leonardo Barden e Camila Pivetta, a Usuall busca ressignificar peças através da produção autoral
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