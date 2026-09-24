Tradicional à la minuta da Cidade Baixa abrirá em casarão de 200 m²

O restaurante À La Minuta da Terezinha, conhecido por sua tradicional à la minuta, está se mudando para um novo endereço na Cidade Baixa, em Porto Alegre. O novo local, um casarão de 200 m², permitirá uma expansão significativa, com capacidade para até 120 pessoas. A mudança também traz uma nova identidade ao restaurante, que passará a se chamar À La Minuta da Terezinha e do Nei, em homenagem aos proprietários.