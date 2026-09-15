Diferentes culturas e idiomas, café especial, coworking e salas de reunião são as principais frentes do Noster - Coffee, Coworking & Languages (@noster.co.oficial), novo espaço híbrido que chegou ao bairro Rio Branco. Quem está por trás da novidade é o casal de professores Juan Díaz e Thais Nicolini. Os dois se conheceram em Porto Alegre, mas vêm de lugares distintos. Juan é natural da Argentina, da província de Buenos Aires, enquanto Thais é gaúcha, de Passo Fundo. Leia a matéria completa.
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Novo espaço de Porto Alegre une cafeteria, coworking e escola de idiomas
Operação no Rio Branco aposta no intercâmbio cultural, em ambientes compartilhados e em encontros de conversação para reunir brasileiros e estrangeiros
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