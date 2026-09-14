"O dinheiro da Coca que a gente vende hoje é para pagar a Coca de amanhã". É assim que funciona a Fênix Padaria e Confeitaria (@fenixpadariaviamao), em Viamão. Assumida por Elenice Duarte e seu marido em 2022, o negócio passou por altos e baixos e busca se reinventar todos os dias para manter a clientela - um esforço diário que se reflete nos mais de 30 mil salgados vendidos aos finais de semana. Leia a matéria completa.
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Padaria em Viamão aposta em buffet estilo casa de avó
Outra frente da operação é o kit festa, unindo doces e salgados
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