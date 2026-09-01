Doce de lavanda, queijo de butiá e erva de manga: conheça os destaques na Expointer 2026

é parada obrigatória para quem visita a Expointer. A 49ª edição da feira reúne, em Esteio, mais de 500 expositores de diversas partes do Rio Grande do Sul. Queijo, salame, doce de leite, cuca, vinho, cachaça: são muitas as opções para conhecer por lá. Vem com a Vero e com o GeraçãoE dar um rolê e descobrir alguns dos destaques de 2026.