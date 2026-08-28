Sushi na esteira é novidade em shopping de Porto Alegre

Dois anos após abrir o primeiro restaurante da marca, o Nihon Sushi Kaiten inaugurou a terceira loja da rede. Localizada na praça de alimentação do Shopping Praia de Belas, a operação tem como estrela a esteira de sushis. De acordo com Alfredo Pinto, fundador da rede, diferentemente dos dois primeiros restaurantes, focados na experiência, a nova unidade aposta na alta rotatividade, devido ao fluxo mais intenso de clientes.