Empreendedora abre escola na Restinga para profissionalização de mulheres no mercado da faxina

Com o objetivo de preparar mulheres para empreender, com foco na

A Escola da Diarista

Leia a matéria completa ecossistema criado pela empreendedora Gabi Valente.

profissionalização, valorização e resgate da autoestima de pessoas que trabalham com limpeza, surgiuna Restinga, em Porto Alegre. O negócio de impacto social, criado no fim de maio, é o braço principal da Gabi Valente Soluções, um