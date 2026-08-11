Com o objetivo de preparar mulheres para empreender, com foco na profissionalização, valorização e resgate da autoestima de pessoas que trabalham com limpeza, surgiu A Escola da Diarista na Restinga, em Porto Alegre. O negócio de impacto social, criado no fim de maio, é o braço principal da Gabi Valente Soluções, um ecossistema criado pela empreendedora Gabi Valente. Leia a matéria completa.
Vídeos
Empreendedora abre escola na Restinga para profissionalização de mulheres no mercado da faxina
A Escola da Diarista busca capacitar mulheres que empreendem com limpeza por meio de módulos que vão da valorização pessoal à gestão financeira
Continue sua leitura, escolha seu plano agora!
Já é nosso assinante? Faça login