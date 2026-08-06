Bares e restaurantes fortalecem cena cultural, diz músico

Carreira solo, projetos com múltiplos artistas, banda, ensaios, estudo

e uma rotina que exige tanto criatividade quanto organização.

A vida do músico porto-alegrense

Marcos Jobim

se movimenta entre diferentes palcos, repertórios e personagens, mas encontra na música autoral um ponto de convergência.

Com o álbum Singelinha, lançado em setembro de 2025

, o artista consolidou uma fase mais madura de sua trajetória e, ao mesmo tempo, ampliou o alcance de um projeto que ultrapassa a lógica de um disco: envolve

identidade estética, produção audiovisual, circulação internacional e a construção de uma marca artística própria