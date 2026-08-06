Carreira solo, projetos com múltiplos artistas, banda, ensaios, estudo e uma rotina que exige tanto criatividade quanto organização. A vida do músico porto-alegrense Marcos Jobim se movimenta entre diferentes palcos, repertórios e personagens, mas encontra na música autoral um ponto de convergência. Com o álbum Singelinha, lançado em setembro de 2025, o artista consolidou uma fase mais madura de sua trajetória e, ao mesmo tempo, ampliou o alcance de um projeto que ultrapassa a lógica de um disco: envolve identidade estética, produção audiovisual, circulação internacional e a construção de uma marca artística própria. Leia a matéria completa.
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Bares e restaurantes fortalecem cena cultural, diz músico
Com o álbum Singelinha, lançado em setembro de 2025, Marcos Jobim consolidou uma fase mais madura de sua trajetória
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