Desconectar os pequenos do uso excessivo de telas é uma recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS). É nessa direção que as irmãs Pâmella e Eduarda Ferreira criaram o Labirinto Criativo (@labirintocriativo_), apostando no yoga e na arteterapia como ferramentas para desacelerar e trazer as crianças para o presente. Elas atendem mais de 500 crianças em diferentes escolas da Região Metropolitana, desenvolvendo a concentração e ensinando a autorregulação emocional desde o berçário. Leia a matéria completa.
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Irmãs de Pernambuco levam oficinas de yoga e arte para escolas gaúchas
Pâmella e Eduarda Ferreira atendem mais de 500 crianças em diferentes escolas da Região Metropolitana
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