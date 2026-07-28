Irmãs de Pernambuco levam oficinas de yoga e arte para escolas gaúchas

Desconectar os pequenos do uso excessivo de telas é uma recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS).

É nessa direção que as irmãs Pâmella e Eduarda Ferreira criaram o

Labirinto Criativo (@labirintocriativo_)

, apostando no yoga e na arteterapia como ferramentas para desacelerar e trazer as crianças para o presente. Elas

atendem mais de 500 crianças em diferentes escolas da Região Metropolitana,