Quatro décadas e uma história que é referência no segmento de malhas e tricôs. Assim se traduz a trajetória da Biamar, malharia de Farroupilha fundada em 1986. Hoje, o negócio vive o processo de sucessão familiar, com duas gerações atuando juntas para o crescimento da marca. Instalada em um espaço de 22 mil m² que reúne fábrica, loja e toda a parte administrativa, a Biamar lançou, para celebrar os 40 anos, uma peça comemorativa, inspirada em uma das primeiras blusas de lã lançadas pela marca. Leia o conteúdo completo.
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Malharia de Farroupilha celebra 40 anos e projeta crescimento de 20%
A Biamar vive o processo de sucessão familiar, com duas gerações atuando juntas para o crescimento da marca
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