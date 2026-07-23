Empreendedora de 15 anos vende mais de 3 mil brownies em Porto Alegre

Apenas 15 anos e mais de 3 mil brownies vendidos em menos de 90 dias: esses são alguns números que ajudam a entender a ascensão que vem sendo vivida pela adolescente Maria Amélia Comas, dona do

Leia a matéria completa O sobrenome e o talento vêm de uma família de mão cheia: Maria Amélia é neta de Aninha Comas, renomada cozinheira de Porto Alegre que lhe ensinou a receita, e filha de Maria Eduarda Comas, artista visual que também auxilia no preparo dos doces.