Apenas 15 anos e mais de 3 mil brownies vendidos em menos de 90 dias: esses são alguns números que ajudam a entender a ascensão que vem sendo vivida pela adolescente Maria Amélia Comas, dona do Brownie da Memé. O sobrenome e o talento vêm de uma família de mão cheia: Maria Amélia é neta de Aninha Comas, renomada cozinheira de Porto Alegre que lhe ensinou a receita, e filha de Maria Eduarda Comas, artista visual que também auxilia no preparo dos doces. Leia a matéria completa.
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Empreendedora de 15 anos vende mais de 3 mil brownies em Porto Alegre
O sobrenome e o talento vêm de uma família de mão cheia: Maria Amélia é neta de Aninha Comas, renomada cozinheira de Porto Alegre
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