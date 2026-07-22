Em uma casa de 111 anos, localizada em uma das ruas mais tradicionais do Centro Histórico de Porto Alegre, está o Café Mal Assombrado. Prestes a completar quatro anos de operação, o negócio une cafeteria, livraria e programação cultural na rua Fernando Machado, conhecida também como rua do Arvoredo, cenário de um dos crimes e lendas mais famosos da história da Capital. Leia a matéria completa.
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Que Negócio é Esse: Café Mal Assombrado explora lendas e histórias de Porto Alegre
Prestes a completar quatro anos de operação, o negócio une cafeteria, livraria e programação cultural na rua Fernando Machado
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